Madre e figlia impiccate a Santo Stefano di Camastra: domani l'autopsia

E' prevista Prevista per domani l'autopsia di Mariolina Nigrelli, 40 anni e della figlia Alessandra, 14, trovate impiccate sabato sera, l'una accanto all'altra, nella loro casa di campagna, a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. A

trovare i corpi senza vita era stato il padre, Maurizio Mollica, che ha avvisato immediatamente i carabinieri. La tragedia e' avvenuta nella zona del noto Santuario del Letto Santo, a circa otto chilometri dal cuore del paese. Sara' l'autopsia a fare chiarezza sulla dinamica della morte di madre e figlia. Da alcuni post sui social network non si escludono le ipotesi del delitto 'mascherato' o dell'omicidio-suicidio. "Porto via con me Alessandra" aveva scritto, tra le altre cose, Mariolina Nigrelli, in una lettera indirizzata al marito e lasciata sul tavolo della casa in cui e' avvenuto il macabro ritrovamento.