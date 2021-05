Catania, ruba macchinari e alcoolici del bar aeroporto:denunciato

Un uomo di 39 anni e' stato denunciato per il furto all'interno dell'aeroporto di Catania di alcuni macchinari industriali per la ristorazione e di numerose bottiglie di alcolici. Le indagini della polizia giudiziaria dello scalo etneo hanno permesso di ricostruire come il ladro, con un complice non ancora identificato, dopo ripetuti sopralluoghi a bordo di una vecchia utilitaria, si e' introdotto all'interno del bar-ristorante, mettendo a segno il colpo. Gli investigatori sono riusciti, attraverso un sofisticato controllo incrociato con altri sistemi, a risalire all'identità di uno dei malfattori responsabili del reato di furto aggravato.