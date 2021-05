Nascondeva moto rubate nel cortile di casa: 16enne denunciato a Floridia

I Carabinieri della Stazione di Solarino hanno deferito in stato di libertà un ragazzo di 16 anni di Floridia, già gravato da precedenti di polizia, per il reato di ricettazione.

In particolare, i militari della Stazione, congiuntamente a quelli della Tenenza di Floridia, a seguito di accurata attività informativa, avevano saputo che alcuni motocicli rubati nelle settimane precedenti si potevano verosimilmente trovare nascosti all’interno del cortile di un’abitazione di Floridia.

Organizzato quindi un servizio di osservazione, il giovane è stato notato avvicinarsi ad alcuni motorini parcheggiati e, dopo aver tolto il telo che li copriva, iniziare ad armeggiarci, probabilmente con l’intento di smontarli. I militari sono quindi usciti allo scoperto, fermando il ragazzo e riscontrando che effettivamente i tre motocicli erano tutti provento di precedenti furti perpetrati nel mese di maggio tra Sortino, Siracusa e Solarino.

Il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione, mentre i motocicli, inizialmente sequestrati, sono stati restituiti ai legittimi proprietari