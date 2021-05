Mascalucia, tenta di entrare in casa dell'ex moglie e brucia due auto

Un uomo di 48 anni che ha appiccato il fuoco a due auto della ex moglie, 52 anni, per non averlo fatto entrare in casa, e' stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Mascalucia, nel Catanese, per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento a seguito d'incendio e violazione di domicilio aggravata. L'uomo, in piena notte, per dare fuoco alle auto aveva scavalcato la recinzione dell'abitazione della donna e poi ha cercato, senza riuscirci, di sfondare la porta d'ingresso e di rompere i vetri delle finestre, protette da inferriate. L'ex moglie ha detto ai carabinieri di essere stata piu' volte minacciata di morte. Dopo lo spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco, l'uomo e' stato portato in carcere.