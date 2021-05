Torna la stagione del fuoco che lo scorso hanno ha provocato parecchi danni alla natura ed all'ambiente in Sicilia. Nel primo pomeriggio di oggi il fuoco sta interessando la zona di Monte d'oro a Cavagrande del Cassibile, in territorio di Avola. In cenere ettari di vegetazione, mentre per avere ragione delle sono intervenuti mezzi dall'alto della Protezione civile. Non è da escludere che l'incendio possa essere di natura dolosa.