Rigenerazione urbana, Floridia presenta 3 progetti: valgono 5 milioni di euro

L'amministrazione comunale di Floridia ha presentato questa mattina al Ministero i progetti di rigenerazione urbana, attraverso la piattaforma ministeriale. L'esecutivo di Marco Carianni si gioca una buona fetta di credibilità, anche se i finanziamenti dipendono dallo Stato. Il Comune di Floridia, con le casse a rosso fisso, per l'indebitamento del passato dell'Ente, ha chiesto per i 3 progetti, 5 milioni di euro. L'amministrazione di Floridia intende realizzare un parco urbano nell'area adiacente la chiesa del Giardinello, la realizzazione di una pista ciclabile con il ripristino dell'asfalto nell'area interessata. L'ultimo progetto è quello di una nuova piazza da realizzare in viale Vittorio Veneto, angolo via Carnevale.