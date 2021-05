Viaggi, l'Ue propone: niente test nè quarantena per i vaccinati

"Le persone completamente vaccinate, in possesso di documenti in linea con il certificato digitale Covid dell'Unione europea, dovrebbero essere esentate dai test di viaggio o dalla quarantena, 14 giorni dopo aver ricevuto l'ultima dose. Questo dovrebbe riguardare anche le persone guarite che hanno ricevuto una singola dose di vaccino". E' uno dei punti principali della proposta di aggiornamento della Commissione Ue alla raccomandazione sul coordinamento delle restrizioni alla libera circolazione nell'Unione in risposta al Covid, presentato dal commissario europeo, Didier Reynders.