Ancora una rissa del sabato sera a Scoglitti, il PD di Vittoria: tolleranza zero

Una furibonda rissa tra giovani vittoriesi e immigrati a Scoglitti, sabato sera. Un episodio che è stato ripreso con i telefonini da diverse persone e postato sui social. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Il Partito Democratico di Vittoria, in una nota, chiede al Comune e alle istituzioni tolleranza zero su Scoglitti. "Non è più ammissibile una situazione del genere - sottolinea il segretario cittadino, Giuseppe Nicastro - ogni sabato una rissa. Addirittura, in quest'ultimo fine settimana ce ne sarebbero state ben quattro. Assurdo. I cittadini di Scoglitti non ne possono più. Chiediamo che coloro che vengono qui solo per creare problemi siano allontanati, espulsi dal territorio. Dove c'è movida, serve sicurezza". Il Pd sollecita la Commissione straordinaria che amministra il Comune a un giro di vite sul fronte dei controlli durante il fine settimana e un potenziamento del piano di videosorveglianza, soprattutto su piazza Cavour.

