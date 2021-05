Modica, il “tempo lento del Sud”: come migliorare la vivibilità nel centro storico

La città di Modica continua ad attrarre l’interesse di professionisti del Nord Italia e sono in molti ad avere acquistato casa nei quartieri storici del centro urbano. Le chiese, i percorsi tra i vicoli, i caratteristici scorci panoramici sono forti richiami per chi, in alcuni periodi dell’anno, ama vivere il “tempo lento” del Sud. Spesso, però, accade che gli aspetti positivi di queste scelte siano oscurati dalla carenza di servizi che dovrebbe dare la pubblica amministrazione, o da comportamenti che denotano mancanza di senso civico da parte dei giovani che dimostrano scarso rispetto verso il patrimonio artistico e culturale della città.

“Ci siamo innamorati di Modica – ci dice l’architetto Laura Russo, milanese – e con mio marito abbiamo deciso di comprare casa qui, in uno dei quartieri storici, tra il Duomo di San Pietro, il Castello e il Duomo di San Giorgio. Abbiamo fatto questa scelta proprio per la bellezza e la storia che esprimono questi luoghi. Ma ci stiamo scontrando con problemi quotidiani che, secondo noi, il Comune dovrebbe pensare a risolvere in tempi brevi. Chi governa la città – continua l’architetto – deve dare la possibilità ai residenti delle zone storiche di parcheggiare non troppo lontano da casa anche a chi non ha un garage. Qui, invece, vediamo sosta a pagamento in ogni dove. C’è, poi, un altro aspetto da non sottovalutare: i percorsi tra le due chiese principali e quelli tra i caratteristici vicoli, ogni mattina, sono una sorta di “tappeto” fatto di bottiglie, lattine, cartoni per pizze. E’ il risultato delle cene all’aperto sui gradini delle chiese e delle viuzze. Servono maggiori controlli, videosorveglianza e, perchè no, anche qualche multa per chi sporca la città. Ci vorrebbero anche più contenitori per i rifiuti in modo da non dare alibi a chi ama lasciare per strada i resti dei picnic tra i Beni Unesco”.

Suggerimenti che l’amministrazione comunale deve apprezzare e recepire se si vuole veramente incentivare il turismo di un certo livello e rendere piacevole il soggiorno di chi sceglie Modica per la sua bellezza. Non servono grandi progetti nè grandi investimenti. Soltanto buon senso e maggiori controlli, anche sul traffico cittadino facendo rispettare i comportamenti che si devono tenere in città. A questo proposito bisognerebbe eliminare e punire il vezzo di decine di giovani centauri in sella a motorette “smarmittate” che si esibiscono in rumorose gimkane lungo il Corso Umberto offendendo i timpani dei tanti clienti seduti ai tavoli all’aperto dei bar.

“Aspettiamo risposte dal Comune – conclude l’architetto Russo – perchè vogliamo che Modica, la “nostra” Modica, sia sempre più bella e ospitale”.

Concetto Iozzia