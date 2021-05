Ragusa, il nuovo prefetto Giuseppe Ranieri incontra i sindaci dei comuni iblei

Nel solco del principio di un’amministrazione statale quanto più vicina e prossima alle esigenze nonché alle problematiche e alle criticità del territorio, il neo Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri ha programmato una serie di incontri, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i sindaci della provincia presso le sedi municipali dei rispettivi Comuni capofila di distretto d’ambito.

Gli incontri avranno inizio a Ragusa domani martedì 1 giugno presso l’aula consiliare del comune capoluogo con il sindaco di Ragusa ed i sindaci dei comuni montani di Chiaramonte Gulfi, di Giarratana e di Monterosso Almo.

La successiva riunione di Comitato si terrà nella mattinata di venerdì prossimo 4 giugno presso la sala delle “Capriate” del Comune di Vittoria con i Commissari Straordinari che in atto reggono l’ente nonché con i sindaci dei comuni di Acate, Comiso e Santa Croce Camerina. Nel corso di questo incontro particolare attenzione sarà rivolta a garantire ogni utile attività di prevenzione e supporto alle iniziative messe in atto dalla Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, al fine di assicurare che il circuito virtuoso di un’azione amministrativa improntata alla legalità, alla trasparenza e all’efficacia non debba subire nessun minimo intralcio nel percorso di crescita sociale, economica, culturale e produttiva di quel territorio.

La settimana prossima, e precisamente venerdì 11 giugno, a chiusura di questo primo ciclo di riunioni, si terrà l'altro Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al Comune di Modica che interesserà oltre il sindaco di Modica anche i sindaci dei Comuni di Ispica, Pozzallo e Scicli, per affrontare ed esaminare le problematiche di maggior rilievo di quei contesti territoriali.