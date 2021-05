Modica, Tac dell'ospedale in tilt: pazienti "in trasferta" a Scicli con l'ambulanza

E' accaduto domenica sera ma potrebbe succedere ancora. La Tac dell'ospedale "Maggiore" di Modica va in tilt e l'esame non può essere effettuato. Per completare gli accurati accertamenti al Pronto soccorso serve una Tac. Come succede nel caso in cui la Tac non funzioni, il paziente viene caricato su un'ambulanza per essere trasferito all'ospedale Busacca di Scicli dove c'è una Tac nuova. Si esegue l'esame e si ritorna, sempre in ambulanza, al "Maggiore" di Modica per la diagnosi e decidere se dimettere o ricoverare il paziente. Un "tran tran" che impegna il personale per diverse ore e che, in casi non urgenti, potrebbe essere addirittura "giustificato" dal fatto che il Maggiore e il Busacca sono "ospedali riuniti" e, quindi, agiscono in sinergia. Ma viene da chiedersi cosa comporterebbe una situazione come quella verificatasi domenica sera in un caso più grave, quando si deve decidere se intervenire chirurgicamente in tempi brevi dopo una Tac. Ci sarà il tempo per la trasferta a Scicli e il ritorno a Modica? Di sicuro sembra quanto meno strana la circostanza di un ospedale, il Maggiore, che serve una utenza di oltre 120.000 abitanti, con una sola Tac. E questo malgrado le richieste e le sollecitazioni alla Regione da parte dei vertici del "Maggiore". E, a quanto risulta, le promesse per una seconda Tac al "Maggiore" sono state tante, anche da parte di molti politici. Che, evidentemente, se ne sono dimenticati!