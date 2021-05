Incendio a Floridia nello scantinato di un supermercato: focolaio spento

Paura questa sera a Floridia dopo le 19,30 per un incendio che è partito da uno scantinato di un palazzo di via Paolo VI. L'edificio interessato all'incendio, ospita il supermercato Crai di proprietà del Gruppo Radenza di Pozzallo, nel quartiere della Taverna. Il fuoco avrebbe trovato facile attecchimento su alcuni cartoni ammassati e pedane di legno che si trovavano nello scantinato. Il fumo che fuoriusciva dalla parte bassa dell'edificio, ha fatto scattare l'allarme al centralino dei vigili del fuoco di Siracusa ed alla Tenenza dei carabinieri. Al momento non si conoscono le cause che hanno originato le fiamme. Si parla di una sigaretta accesa, lanciata da qualcuno nello scantinato. I pompieri arrivati sul posto hanno spento il focolaio, mentre in strada si sono riversati alcuni abitanti della zona e delle attività commerciali vicine. I carabinieri di Floridia hanno avviato un'indagine.

L.M.