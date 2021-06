Brescia, 17enne accoltellato in un parco da una 'baby gang'

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a una coscia durante un'aggressione. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Brescia in un parco in pieno centro città. Il giovane ha raccontato di essere stato raggiunto e picchiato da un gruppo di ragazzi più grandi. "Ho visto i segni che ha e posso dire che ha preso tante botte" ha raccontato la madre al Giornale di Brescia. La vittima è sotto osservazione in ospedale. Indaga la Polizia di Stato. "C'è troppa aggressività tra i giovani" denuncia il questore di Brescia Giovanni Signer.