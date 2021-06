'Aita Mari' ad Augusta con 50 migranti: gli adulti su nave quarantena

E' arrivata nella tarda serata di ieri nel porto di Augusta la "Aita Mari", nave della ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario con a bordo 50 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo centrale il 27 maggio. Il ministero dell'Interno ieri aveva dato l'autorizzazione per l'approdo. Oggi le operazioni di sbarco, stando a quanto indicato dalla prefettura di Siracusa: adulti e minori accompagnati trasferiti sulla nave quarantena, i minori non accompagnati, invece, in un centro di accoglienza.