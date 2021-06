Palermo, mostra genitali a ragazza alla fermata del bus: Polfer lo denuncia

Quattro denunciati, 2598 persone e 40 controllati, 33 i treni presenziati e 337 pattuglie impiegate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è il bilancio delle principali attività realizzate nell’ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia.

A Palermo gli agenti hanno denunciato per violenza sessuale un uomo di 60 anni che ha mostrato i genitali ad una ragazza in attesa dell’autobus; rintracciato 8 ragazzi minorenni di origine sud sahariana che si erano allontanati arbitrariamente da diverse comunità con l’intenzione di raggiungere, a bordo treno, località del Nord Italia; riconsegnato a due distratti viaggiatori i portafogli persi, a bordo treno e nella stazione di Punta Raisi, contenenti denaro, documenti e carte di credito.

Gli agenti della Polfer di Barcellona Pozzo di Gotto hanno denunciato, per minacce, resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità, un cittadino nigeriano che, all’atto della controlleria, privo di biglietto, ha minacciato il capotreno di un convoglio regionale per poi opporsi anche al successivo intervento degli agenti.

Un cittadino somalo è stato denunciato dalla Polfer di Messina per le false dichiarazioni rese sulla propria identità personale mentre il minore con cui si accompagnava, è stato riaffidato alla comunità di Giarre da cui si era allontanato qualche giorno prima.

A Catania la Polizia Ferroviaria ha denunciato un uomo di nazionalità italiana, privo di titolo di viaggio, per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità.

Infine la Polizia Ferroviaria di Canicattì, con l’ausilio dei Carabinieri, è intervenuta alla stazione di Licata per controllare alcuni extracomunitari che vi bivaccavano arrecando disturbo e insudiciando i luoghi. A 3 stranieri, tutti di nazionalità marocchina, in seguito agli accertamenti presso l’ufficio immigrazione della Questura di Agrigento, è stato notificato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.