Rossana Cannata (Fdi): "Riaperto in anticipo il Ponte di Cassibile"

"Terminati i lavori sul ponte di Cassibile: rimosso l’impianto semaforico e ripristinata la viabilità in entrambi i sensi di marcia". A dare notizia del consolidamento dell'infrastruttura è la parlamentare all'Ars, Rossana Cannata di Fdi. La vice presidente dell'Antimafia lo ha scritto in post sul suo profilo Facebook. " I lavori si sono conclusi in anticipo rispetto al cronoprogramma, consentendo una viabilità nella norma, anche in vista della stagione balneare. Si tratta di lavori che ho seguito sin dal mio insediamento - afferma Rossana Cannata - anche grazie a una virtuosa interlocuzione con l’assessore regionale alle Infrastrutture, l’Anas e la Direzione dei lavori che è intervenuta con celerità, dopo la lunga attesa della scelta progettuale determinata dal confronto tra Genio civile e Soprintendenza dei beni culturali".

Leandro Messina