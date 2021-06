La politica contro la liberazione di Brusca, Letta (Pd): "Un pugno allo stomaco"

La scarcerazione di Brusca "é stato un pugno nello stomaco che lascia senza respiro e ti chiedi come sia possibile. La sorella di Falcone ricorda a tutti che quella legge applicata oggi l'ha voluta anche suo fratello, che ha consentito tanti arresti e di scardinare le attività mafiose, ma è un pugno nello stomaco". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a Rtl 102.5 .

"E' impossibile credere che un criminale come Brusca possa meritare qualsiasi beneficio. La sua uscita dal carcere fa venire i brividi. Questa non è giustizia giusta. Vicino alle famiglie delle vittime dei suoi efferati omicidi di mafia". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Una schifezza. Con tutto il rispetto delle norme, ma bisogna cambiare questa legge. Brusca è una bestia che non può uscire dalla galera. Se c'è l'ergastolo a chi dovremmo darlo se non a lui? Io da essere umano non riesco a esser così buono: per lui ergastolo e lavoro obbligatorio in carcere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mattino 5 su Canale 5. Il leader del Carroccio ha aggiunto: "Il 90% degli italiani ritiene sbagliato che Brusca sia libero".

"C'è un 'fine pena mai', un ergastolo dei sentimenti al quale sono condannati le vittime della mafia. Per questo fa male, troppo male, la scarcerazione di Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci e mandante di così tanti omicidi da non ricordarseli tutti. Sono vicino ai familiari delle sue vittime, alle famiglie che ha distrutto e all'esercito dei siciliani onesti che oggi devono subire questo ennesimo l'affronto". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Difesa.

"Questa scarcerazione richiama ancora una volta le sofferenze delle vittime e dei loro familiari e riaccende ancora più forte la indignazione per le terribili violenze commesse da Giovanni Brusca.In questo momento si conferma quanto bisogno vi sia ancora di verità e giustizia nel nostro Paese". Lo afferma il sindaco Leoluca Orlando commentando la notizia della scarcerazione di Giovanni Brusca.

"Sarà pure avvenuta in base al rispetto delle leggi vigenti, ma la notizia della scarcerazione di Brusca inorridisce tutte le persone perbene. Rinnoviamo la condanna imperitura della mafia, di tutte le forme di criminalità organizzata, di personaggi come Brusca che non meritano di circolare tra i cittadini. La rabbia, l'amarezza e lo sconcerto di alcuni familiari delle vittime sono i sentimenti che albergano nel cuore di tutti i cittadini onesti". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia.

"Ma che Stato è questo Stato che celebra con il presidente della Repubblica a Palermo il 23 maggio e, otto giorni dopo, manda a casa uno che fa saltare un'autostrada o fa sciogliere nell'acido un bambino per vendetta contro un pentito? È un regalo a Falcone? Il regalo di maggio?". Così Rosaria Schifani, vedova di uno dei tre agenti morti nella strage di Capaci, commentando in un'intervista al Corriere della Sera la scarcerazione di Giovanni Brusca. Per Rosaria Schifani "così si dimentica tutto quello che noi abbiamo passato, si affievolisce il ricordo dei drammi vissuti, il dolore diventa solo un fatto privato, non la leva per alimentare la crescita di un impegno civile". E all'osservazione 'Dicono che in qualche modo Brusca ha collaborato con alcuni magistrati', la vedova Schifani risponde: "E se lo tengano stretto da qualche parte, ma non lo restituiscano alla comunità civile, come sto ripetendo stasera a mia figlia Erika, 21 anni, nata dopo che a fatica ho tentato di ricostruire la mia vita. Studia Giurisprudenza, mi guarda inorridita e non so che cosa dirle, come spiegarglielo".