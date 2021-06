Segnaletica invisibile a Floridia, fioccano le multe per pulire via Paolo VI

Il Comune di Floridia con le casse sempre più magre, è a caccia di soldi. Così con una segnaletica stradale evanescente, multa i trasgressori che parcheggiano le auto dalle 8 alle 10 del mattino. E' quanto accaduto questa mattina in via Paolo VI dove un cartello che diventa invisibile se c'è un furgone in sosta, vieta la sosta dei veicoli per la pulizia della strada nelle due ore centrali del mattino, ogni martedì. Inutili le proteste di chi verbalmente contesta la sanzione. Al telefono della polizia municipale rispondono che via Paolo VI è interdetta alla sosta il martedì da almeno da 10 anni, per due ore. Solitamente nelle città, piccole o grandi che siano, la pulizia delle strade avviene di notte, ed anche a Floridia dovrebbe cambiare musica, perchè a quell'ora ci sono già gli esercizi commerciali aperti, quindi un danno economico alle loro attività. Altra defaillance, si dà per scontato che tutti coloro che sono in transito a Floridia siano residenti. E in questo martedì il Comune di Floridia ha fatto cassa.