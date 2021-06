Moak affida a Maria Stella Diana la direzione dell’ufficio stampa e relazioni esterne.

Caffè Moak si avvale di una nuova figura professionale e punta a rafforzare la comunicazione e la brand awareness a livello internazionale. Maria Stella Diana, con una lunga esperienza nei progetti di comunicazione di marchi made in Italy, sarà a capo dell’ufficio stampa e delle pubbliche relazioni del gruppo Moak. Cresciuta tra Napoli e Roma si è trasferita molto presto in Germania dove ha sempre fatto della sua italianità un punto di forza. Nel suo portfolio spiccano i nomi di aziende italiane leader del mondo della moda, del lifestyle e del food: Vogue linea Lunettes, Laura Biagiotti, Unopiù, illycaffè e Pitti Immagine, con cui attualmente collabora.

Al suo fianco, in una prima fase transitoria, Sara Di Pietro che ha appena assunto anche l’incarico di Assistente di Direzione.

“Sono entusiasta ed onorata – dice Maria Stella Diana - del ruolo che ricoprirò all’interno del gruppo Moak. Dopo tanti anni oltralpe torno emozionalmente a casa e confido che la mia esperienza internazionale possa contribuire a far compiere ad un’azienda visionaria un ulteriore salto in avanti”.

“La collaborazione con Maria Stella – afferma Alessandro Spadola, CEO di Moak – darà al nostro brand un respiro ancora più internazionale. Il 2021 è l’anno decisivo per rafforzare il marchio anche nei mercati esteri. A Maria Stella e a Sara, che mi affiancherà anche nel ruolo di assistente di direzione, auguro buon lavoro”.