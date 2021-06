Santa Croce, passerella di collegamento tra Villaggio Cannitello e la spiaggia

Il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone ha dato mandato agli uffici comunali di competenza, di effettuare un sopralluogo al Villaggio Cannitello (Zona Torre di Mezzo) per verificare la fattibilità dei lavori che riguardano la costruzione di una passerella amovibile in legno che consenta l’accesso in spiaggia anche ai disabili.

Il sopralluogo per l'installazione delle passerelle è stato effettuato con la ditta PSM di Santa Croce Camerina, affidataria dell’appalto dei Servizi, forniture e noli vari per la Stagione estiva 2021. Il progetto prevede una spesa preventiva di 6.000 Euro, per l’esecuzione di una struttura amovibile in legno (e relativi parapetti), con le caratteristiche simili alle passerelle già oggetto di autorizzazione demaniale. La passerella dovrebbe essere pronta entro la metà di luglio.