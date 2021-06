Comitato Pro Tribunale di Modica, Musumeci: nessun deputato mi ha chiesto un incontro

Sono trascorsi quasi tre mesi da quando il Comitato pro Tribunale di Modica ha sollecitato parlamentari regionali e nazionali del territorio ibleo a fare da intermediari per un incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci. Si trattava di fissare un appuntamento con il Governatore per la vicenda della utilizzazione del Palazzo di giustizia di Modica al servizio del Tribunale di Ragusa con la possibilità - prevista dalla legge - che la Regione si faccia carico di gran parte delle spese di gestione attraverso una convenzione tra Ministero della Giustizia e Regione Sicilia. Il portavoce del Comitato, l'avvocato Enzo Galazzo, e i componenti dell'organismo hanno atteso invano una convocazione a Palermo confidando nella solerzia dei deputati che si erano impegnati in una missione non certo impossibile. La vicenda ha avuto una svolta, tanto positiva quanto inattesa, in occasione della giornata ragusana del Presidente Musumeci che è stato "intercettato", senza alcuna difficoltà, da un paio di rappresentanti del Comitato che hanno chiesto notizie sul tanto atteso incontro. "Non ho visto nessuno dei parlamentari ai quali avete affidato questo compito - ha risposto Musumeci - ma non ho alcun problema a fissare un incontro per affrontare la questione che vi sta a cuore". Chiedere e ottenere un "faccia a faccia" con il Governatore, stando al racconto dei componenti del Comitato pro Tribunale di Modica, non è stato poi così difficile!

Concetto Iozzia