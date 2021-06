Mafia, scarcerato Francesco Grande esponente del clan Trigila di Noto

- I giudici del Tribunale del Riesame di Catania hanno rimesso in liberta' Francesco Grande, 62 anni, indicato dai magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania come un esponente del clan Trigila di Noto. L'uomo era stato tratto in arresto dalla polizia due settimane fa insieme ad altre 12 persone, finite nell'operazione denominata Robin Hood, per associazione mafiosa, estorsione e truffa. La difesa del 62enne ha presentato ricorso al Riesame che ha annullato il provvedimento "per insussistenza prove di colpevolezza". L'uomo, nella tesi dei magistrati avrebbe preso ordini dal boss Antonino Trigila, che, dalla sua cella impartiva direttive, attraverso i colloqui con i familiari, agli esponenti della sua cosca per il controllo del trasporto dei prodotti orto-frutticoli, la produzione di pedane, imballaggi e prodotti caseari.