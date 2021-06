Caso clinica Hermes Castelvetrano, assolta imprenditrice Elena Ferraro

Il gup di Marsala, Riccardo Alcamo, ha assolto 'perché il fatto non sussiste' l'imprenditrice Elena Ferraro, titolare della clinica 'Hermes' a Castelvetrano, che aveva denunciato e fatto arrestare un membro della famiglia Messina Denaro, per un tentativo di estorsione. A denunciarla era stato uno dei soci della clinica, Francesco Tagliavia. Insieme a Ferraro erano stati accusati la sorella Vitalba (anch'essa socia) e il consulente Tommaso La Croce, perché avrebbero falsificato la sottoscrizione di Tagliavia in un verbale di assemblea dei soci. Il gup ha accolto la tesi del pm e degli avvocati Giovanni Lentini e Sarah Bartolozzi.