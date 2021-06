Lo sciopero del 118, prefetto di Palermo precetta 157 lavoratori Seus

In relazione allo sciopero proclamato da Cobas, Confintesa-sanità, Fials e FsI-Usae per il prossimo 3 giugno in Sicilia, per sollecitare interventi normativi in favore della categoria, il prefetto di Palermo ha disposto la precettazione di 157 lavoratori della S.e.u.s. s.c.p.a., delle provincie di Palermo e Trapani. L'ordinanza si è resa necessaria - dice la Prefettura - al fine di garantire, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le prestazioni minime essenziali del servizio emergenza-urgenza 118.