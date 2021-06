Un nave da carico è affondata nel Golfo di Oman per un incendio scoppiato a bordo. Lo rende noto la Marina iraniana precisando che non ci sarebbero vittime in quanto l'equipaggio della Kharg (questo il nome dell'imbarcazione) e' stato evacuato in tempo. La nave è affondata al largo del porto di Jask, nel sud dell'Iran, aggiunge la marina in una nota.