Ragusa, visita del presidente Musumeci alla Cooperativa "Progetto Natura"

Visita a Ragusa del Presidente della Regione, Nello Musumeci, nella sede della cooperativa Progetto Natura. Musumeci oltre a visitare la struttura ed in particolare il magazzino di stagionatura, ha partecipato ad un interessante incontro nel corso del quale si è parlato della crisi del settore zootecnico e delle difficoltà degli allevatori e sono state formulate precise proposte, ritenute importanti sotto l’aspetto imprenditoriale e sul piano produttivo, per le quali è stato sollecitato l’intervento del Governo Regionale. Sulle tematiche oggetto della riunione è intervenuto Salvatore Cascone, direttore di Progetto Natura, che, dopo aver presentato il ruolo l’attività della cooperativa, ha sottolineato la crisi patita dal comparto per il continuo aumento dei prezzi dei mangimi e dei costi di produzione e per l’incertezza che caratterizza il prezzo del latte, ed ha chiesto interventi straordinari per i danni provocati dai blocchi imposti per contrastare il covid; ha evidenziato i ritardi della Sicilia, rispetto alle altre regioni, sull’utilizzo dei fondi comunitari; ha lamentato la mancata introduzione nell’isola della misura 14 del PSR sul benessere animali; ha auspicato lo snellimento delle procedure per l’accesso alla misura 3.2 per la promozione delle produzioni di qualità ed ha sollecitato l’introduzione dell’OCM a favore delle OP del latte così come avviene per altri comparti.

Per il DiProSiLac, Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Siciliano è intervenuto il presidente Enzo Cavallo che, dopo aver riferito sull’attività svolta e programmata, ha espresso la necessità di dare concretezza al monitoraggio del latte prodotto e trasformato in Sicilia necessario per una credibile tracciabilità dei latticini e dei formaggi, oltre che per contrastare ogni tipo di contraffazione e/o di etichettatura ingannevole, a garanzia di chi produce onestamente oltre che dei consumatori. Cavallo, quindi, se da un lato ha dato atto al presidente Musumeci per la posizione, tanto incisiva quanto apprezzata, assunta nei confronti del Ministro delle Politiche Agricole contro la proposta di taglio dei fondi destinati alla Sicilia ed alle regioni del meridione a sostegno dello sviluppo rurale, dall’altro, ha sollecitato una maggiore attenzione verso i distretti produttivi da parte dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive. Ha dato notizia infine che entro il termine del 31 maggio è stato presentato un ulteriore patto di sviluppo a sostegno del Distretto della lana.

Nel suo intervento conclusivo il Presidente Musumeci, nel dichiararsi conoscitore delle difficoltà patite dagli agricoltori, e dagli allevatori in particolare, ha ribadito l’attenzione e l’impegno del suo Governo verso i vari comparti produttivi agricoli e della zootecnia dichiarandosi favorevole a dedicare la necessaria attenzione anche nell’interesse di tutta l’economia regionale. Si è impegnato infine a convocare una specifica riunione, con la partecipazione degli assessori e dei dirigenti generali di competenza, per ricercare ed approvare le risposte alle diverse questioni emerse durante l’incontro.