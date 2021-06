Licata, 1.500 piante di marijuana nascoste nelle serre: tre arresti

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Licata hanno arrestato in flagranza tre uomini che erano intenti ad occuparsi della coltivazione di 6 serre, nelle quali erano nascoste 1.500 piante di marijuana di altezza compresa tra i 30 e i 170 centimetri. I militari stavano monitorando da qualche tempo i tre uomini di Licata e, dopo aver predisposto un servizio di pedinamento, li hanno raggiunti in un terreno in contrada Canticaglione. Qui, all'interno di sei tunnel ben nascosti tra le altre coltivazioni, i militari hanno trovato la droga in corso di maturazione per poi essere smerciata. Per due degli arrestati, padre e figlio, sono stati disposti i domiciliari mentre il terzo, che ha precedenti specifici, e' stato portato nel carcere di Sciacca.