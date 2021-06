il 2 Giugno, si celebrano i 75 anni della Repubblica

Oggi è la Festa della Repubblica, la cui nascita avvenne il 2 giugno 1946 con il referendum in cui la maggior parte degli italiani disse no alla monarchia. Alle 10 deposizione di una corona d'alloro da parte del capo dello Stato Mattarella al Milite ignoto all'Altare della Patria; stasera celebrazioni al Quirinale, con Draghi.

"Un 2 giugno nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio e la rinascita del Paese", auspica il capo dello Stato. Davanti agli ambasciatori invitati al Quirinale per il tradizionale concerto e lo spettacolo dei passi di danza di Roberto Bolle, Mattarella ieri sera ha sottolineato come la nostra Repubblica abbia scelto la strada della pace e dei diritti, indivisibili dalla nostra vocazione europea. Un Paese forte e coeso, che in 75 anni con la nascita della Repubblica ha fatto "progressi straordinari" e che oggi ha la porta spalancata verso una"stagione di rinascita" e una ripresa economica da non mancare per modernizzare il Paese".

Ieri a Roma la gaffe all' intitolazione di un largo a Ciampi, sulla targa il nome scritto in modo sbagliato.