I carabinieri di Trapani hanno arrestato due nigeriani residenti a Custonaci, di 30 e 26 anni, per tentativo di omicidio. I due durante una lite avrebbero aggredito un collega in una cantina vitivinicola del comune di Valderice. La vittima di 39 anni sarebbe stata colpita alla testa, prima con una pietra e poi con una zappa, e ferita è stata portata in ospedale. I due indagati sono in carcere.