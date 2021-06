Pallanuoto, l'Ortigia si rafforza con il centro boa montenegrino Filip Klikovac

Il Circolo Canottieri Ortigia comunica ufficialmente l'arrivo di Filip Klikovac proveniente dal Primorac. Il giocatore arriva a titolo definitivo con accordo annuale con opzione per il secondo.

Esperto centroboa montenegrino, classe 1989, inizia la sua carriera in Italia, nella Moving Center Bari Nuoto, allenata dal padre Mladen. Dopo due stagioni torna in Montenegro, dove milita con lo Jadran Herceg Novi, formazione con la quale conquista due campionati, due coppe nazionali e una Lega Adriatica. Quindi inizia a girare per l'Europa: prima due anni al Sintez Kazan, poi nuovamente in Italia, per una stagione (2012-2013), con i sardi della Promogest Quartu. L'anno successivo passa al Posillipo. Con i campani gioca quattro stagioni conquistando una LEN Euro Cup nella finale tutta partenopea contro l'Acquachiara. Nel 2017 torna ancora a Kazan, poi nuovamente in Italia, a Messina, con il Cus Unime. Nel 2019 rientra in Montenegro, nel Budva, per poi passare, nella scorsa stagione, al Primorac.

Filip Klikovac è stato anche nazionale montenegrino. Con la sua nazionale ha conquistato, tra le altre cose, due bronzi in World League (2013 e 2014), un argento europeo (Eindhoven 2012) e un argento mondiale (Barcelona 2013).