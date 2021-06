In fiamme mezzi in cantiere dell'ospedale di Vibo Valentia

Dovrebbe essere di origine dolosa l'incendio verificatosi nella tarda serata di ieri nel cantiere del nuovo presidio ospedaliero di località Cocari, alle porte di Vibo Valentia. Le fiamme che hanno pesantemente danneggiato diversi mezzi impegnati nella realizzazione delle opere complementari dell'ospedale e la procura ha aperto un fascicolo. Mesi fa il cantiere era stato sequestrato dalla magistratura in due distinte operazioni che riguardavano la presenza di materiale di scavo che non era stato smaltito e i lavori, ritenuti non a norma, di sistemazione idrogeologica del fosso Calzone e della raccolta delle acque bianche. In quest'ultimo caso gli investigatori della Finanza avevano rilevato un grave rischio idrogeologico.