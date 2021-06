Ragusa, la Compagnia Godot mette in scena “Crazy Boulevard - provini folli”

La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, dopo ben due settimane di repliche piene di successo e di spettatori, con il ritorno in scena de “L’attrice” one woman show dell’attrice Federica Bisegna, ha deciso di proseguire l’inaugurazione della Maison GoDoT con un altro spettacolo che debutta questo giovedì 3 giugno e che vedrà impegnati gli allievi del laboratorio junior e alcuni giovani attori del laboratorio senior. Il sipario questa volta si aprirà per “Crazy Boulevard - provini folli” scritto da Federica Bisegna, dai testi originali di alcuni allievi, e con la regia e le scene di Vittorio Bonaccorso e si andrà in scena alle ore 20 di giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno sempre alla Maison GoDoT (via Carducci). Sul palco ci saranno Emma Bracchitta, Claudia Campo, Marco Cappuzzello, Niccolò Delacroce, Emanuele Di Maria, Giulio Di Martino, Alfredo Gurrieri, Flavia Iurato, Andrea Lauretta, Martina Marino, Samuel Marsiglia, Riccardo Massari, Gabriel Napoli, Giulio Orsini, Anna Pacini, Nicola Ricca, Althea Ruta, Mattia Zecchin. La messa in scena di avvale della collaborazione di Giuseppe Arezzi, Beatrice Bracchitta, Monica Chessari e Lorenzo Pluchino. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i recapiti telefonici 3393234452 - 3384920769, o scrivere a info@compagniagodot.it. La prenotazione è obbligatoria e la prevendita è aperta presso Maison GoDoT, Beddamatri, Usa Sport. I posti sono limitati e il biglietto è di 5 euro.