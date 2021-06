Poule Eccellenza, basta un gol di Grasso ed il Siracusa espugna Ragusa

Il Siracusa non si ferma neppure al ''Selvaggio' di Ragusa e con una rete siglata da Grasso, vince la seconda partita della Poule che potrebbe anche valere il ritorno in serie D. I padroni di casa hanno ben giocato non riuscendo però a rimontare il gol di svantaggio incassato nel primo parziale, al 44'. Il Siracusa nella ripresa ha disputato una gara di contenimento ed inutili sono stati gli assalti del Ragusa verso la porta degli ospiti. Il Ragusa può recriminare per una traversa colpita da Borrometi e per essere rimasto in dieci uomini a dieci minuti dalla fine per l'espulsione di Miano, con il presidente ibleo Puma che ha lasciato anzitempo la panchina perchè allontanato dal direttore di gara per proteste.

ACI SANT'ANTONIO - JONICA 1 - 1

(Nella foto Peppe Grasso)