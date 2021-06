Slitta assemblea soci Rai: non c'è l'accordo

Slitta l'assemblea dei soci della Rai per l'approvazione del bilancio, atto che sancisce la scadenza del vertice uscente. Una mail recapitata ieri ai componenti del cda sposta l'appuntamento di quasi un mese, "come richiesto dall'azionista Mef": da mercoledì 8 e lunedì 14 giugno, rispettivamente in prima e seconda convocazione, si passa a mercoledì 30 giugno e lunedì 12 luglio. Il rinvio provoca malumori, anche all'interno dell'azienda - con Usigrai e Fnsi che puntano il dito contro una scelta che "lascerà nel pantano l'azienda di servizio pubblico per altri 2 mesi almeno" - dimostra che l'accordo sui nuovi vertici è ancora lontano e spiazza quanti avevano previsto entro metà giugno la chiusura della partita Rai. Un dossier sul quale il 'metodo Draghi', segnato finora da discontinuità e autonomia negli avvicendamenti alla guida delle società partecipate, è destinato a misurarsi con le indicazioni dei partiti, non soltanto per la nomina dei consiglieri (quattro dei quali vengono votati dalle Camere, uno in quota Lega, uno Fdi o di Fi, uno Pd, uno M5s), ma anche per la scelta del presidente, che deve ottenere il via libera a maggioranza di due terzi dalla commissione di Vigilanza. Un 'grimaldello' che le forze parlamentari provano a far pesare per condizionare l'intero pacchetto Rai. Stando agli ultimi rumors, a guadagnare quota nelle trattative di queste ore sarebbero i tandem Raffaele Agrusti (già Cfo Rai) amministratore delegato e Simona Agnes presidente o in alternativa l'ex Rcs Laura Cioli ad e l'ex dg Mauro Masi alla presidenza, con un'attenzione alla parità di genere. Ma continuano a circolare come possibile ad i nomi degli interni Marcello Ciannamea, direttore del Coordinamento palinsesti che sarebbe gradito alla Lega, Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, Roberto Sergio, direttore di Radio Rai e fra gli esterni Alessandra Perrazzelli, vicedirettore generale della Banca d'Italia, Eleonora Ripa di Open Fiber, Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital, considerata stimata dal Pd, che potrebbe indicarla come consigliere. Per la presidenza, si è parlato anche di Ferruccio de Bortoli, che avrebbe declinato, mentre sarebbe solo una suggestione il ritorno di Milena Gabanelli. Il rinvio dell'assemblea, accusano Fnsi e Usigrai, "fa male alla Rai" e "si spiega solo con l'esigenza di partiti e governo di avere più tempo per trovare la quadra su come occupare e lottizzare. Il bilancio della Rai è approvato dal cda: non c'è motivo alcuno per non svolgere l'assemblea degli azionisti per l'approvazione definitiva, chiudendo così il mandato dell'attuale vertice". "Chi ha deciso questo dannoso spreco di tempo e perché? Perché le Camere non sono state informate? Se c'è battaglia tra i partiti, non riguarda Italia Viva: votare subito e votare bene, via questo cda", scrive il segretario della Vigilanza Michele Anzaldi in un messaggio ritwittato da Matteo Renzi. Mentre il consigliere uscente eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà, che si è ricandidato per il nuovo vertice, rivendica: "Attuale cda ha rispettato i tempi e procedure per il rinnovo componente interno. Ora almeno si utilizzi bene il tempo per scegliere Ad interno indipendente e autorevole". E' probabile a questo punto che slitti anche il voto delle Camere, previsto per la prossima settimana, per la scelta dei quattro consiglieri di nomina parlamentare. Per lunedì 7 giugno resta fissato, invece, il voto per l'elezione del consigliere interno a Viale Mazzini.