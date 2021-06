Suocero e nuora trovati morti a Treviso: ipotesi omicidio - suicidio

Un uomo e una donna, intorno agli 80 anni lui e sulla cinquantina lei, sono stati trovati morti in una casa di Spresiano (Treviso), colpiti da arma da fuoco. Sarebbero suocero e nuora. La donna è stata trovata riversa in giardino, l'uomo in un capanno degli attrezzi, con accanto un fucile da caccia. Si presume un caso di omicidio-suicidio. L'allarme è stato dato da un passante e un vicino, che hanno chiamato 112 sentendo le urla e gli spari.

Le vittime sono Lino Baseotto, 80 anni, e la nuora Bruna Mariotto (50). I Carabinieri, avvertiti dai vicini, sono giunti sul posto e stanno facendo gli accertamenti tecnici. Sul posto il comandante della compagnia di Treviso, Ten. Col. Ermanno Magistris, assieme ai militari della stazione locale e al magistrato di turno, Daniela Brunetti. Sono in corso gli interrogatori dei parenti e dei conoscenti, ma la dinamica sembra accertata: la donna è stata uccisa in giardino a fucilate mentre stendeva i panni, quindi l'anziano è entrato nel capanno, dove si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa. La causa, antichi dissapori tra i due.