2 Giugno, Mattarella: "Paese non è fermo, cambiamento è in atto"

"Qualcuno, a volte, manifesta l'impressione che" lo "spirito, che animò i costruttori di allora, sia andato smarrito. Che il Paese si sia fermato, imbrigliato da inerzie e pigrizie, bloccato da rendite di posizione, dall'illusione di poter sopravvivere seguendo la logica emergenziale del 'giorno per giorno'. Il Paese non è fermo. Affiora talvolta la tentazione di rinchiudersi nel presente, trascurando il futuro. Ma non può essere così". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Quirinale in occasione delle celebrazioni per il 75/mo anniversario della Repubblica". "Quando diciamo che nulla sarà come prima -ha proseguito il Capo dello Stato- sappiamo che il cambiamento è già in atto. Ed è veloce. Sono cambiati gli stili di vita; le sensibilità delle persone. Alle domande relative alla sicurezza del proprio futuro, al lavoro, alla casa, si affiancano le preoccupazioni per la salute, per la vivibilità e la sostenibilità ambientale. E, inevitabilmente, cambiano le priorità nelle agende della politica e dell'economia globale". "La Repubblica -ha sintetizzato Mattarella- possiede valori e risorse per affrontare queste sfide a viso aperto. Ha potenzialità straordinarie. Ha creatività. Competenze. Capacità che ci rendono in tanti settori un Paese all'avanguardia. L'Italia, la nostra Patria, ha le carte in regola per farcela".

"Le cure che la Repubblica" durante la pandemia "è riuscita ad assicurare a tanti italiani, adesso ci pongono di fronte alla necessità, comune, di avere cura della Repubblica. Perché così potremo compiere quei passi in avanti, nel modello sociale, nello sviluppo sostenibile, nelle opportunità di lavoro e di studio, che sentiamo come un'ambizione e come un dovere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale per il 75/mo anniversario della Repubblica.

"Abbiamo una risorsa, grande, che proprio la Repubblica ha fatto crescere in questi decenni, muovendo dalla coscienza del male che è stato causa delle guerre e delle dittature. Questa risorsa, questo orizzonte, si chiama Europa". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale del 75/mo anniversario della Repubblica. "Una costruzione -ha ricordato il Capo dello Stato- faticosa, che si è sviluppata in modo non sempre lineare. Talvolta minacciata da regressioni per illusori interessi particolari ma, nei momenti più critici, capace di grandi rilanci. Come sta avvenendo". "L'Unione europea è essa stessa -per noi- figlia della scelta repubblicana. L'Europa è il compimento del destino nazionale. E' luogo e presidio di sovranità democratica. E' un'oasi di pace in un mondo di guerre e tensioni. Il filo tessuto con il Risorgimento e la Resistenza ricompone qui la tela di una civiltà democratica che sa parlare al mondo, senza essere in balia di forze e potenze che la sovrastano".

"I doveri verso i giovani, a cui passeremo il testimone della vita, sono ineludibili. La priorità -ha detto ancora Mattarella- è garantire ai giovani eguali diritti di cittadinanza, anche digitale, senza i quali la disparità delle opportunità diverrebbe causa di nuove, gravi, inaccettabili povertà. Le famiglie hanno avvertito, in questi mesi, l'urgenza di questa condizione. Si presenta una nuova generazione che è pronta, chiede spazio e ha voglia di impegnarsi".