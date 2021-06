Fp Cisl: "Buoni pasto e buono covid per i 172 operatori del 118 di Siracusa"

Via libera all’erogazione dei buoni pasto per i dipendenti del servizio 118 siciliani. Una battaglia vinta dalla Fp Cisl siciliana che ha annunciato l’intesa raggiunta con i vertici aziendali della Seus 118 che in provincia di Siracusa riguarderà 172 operatori. Un risultato a cui va aggiunto pure il riconoscimento del bonus Covid, ottenuto attraverso la concertazione ed il confronto costanti che la Cisl ha avviato da mesi con l’azienda.

“E’ un ulteriore tassello del percorso particolarmente importante che la Cisl Fp ha intrapreso, – ha spiegato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – considerando il ruolo e la funzione che il personale del 118 ha svolto in questi ultimi sedici mesi durante i quali gli operatori sono stati sempre in prima linea a diretto contatto con i contagiati Covid”.

Un comparto che sarà interessato a breve anche dalle elezioni delle Rls, le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, le cui votazioni saranno su base provinciale, con i lavoratori che per la prima volta potranno votare e scegliere il candidato prescelto della provincia in cui svolgono l’attività. “Gli operatori del servizio 118 meritano attenzione perché rappresentano figure determinanti che operano con abnegazione, sacrificio e grande professionalità per garantire nel territorio il soccorso sanitario di emergenza-urgenza, la cui peculiarità porta inevitabilmente a significativi rischi lavorativi. – ha sottolineato Passanisi – Per questo alle imminenti elezioni per il rinnovo delle Rls abbiamo candidato un dipendente di alto spessore professionale e di indiscussa competenza che potrà tutelare i diritti di coloro che sono considerati “angeli della strada””.