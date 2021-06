Ex Ministra Elisabetta Trenta dice addio al M5s

L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha annunciato il suo addio al M5s. “Lascio i 5 Stelle, più precisamente questo Movimento”, ha scritto su Facebook. “Lascio con tanto dolore ma senza il rimpianto di non averci creduto e di non averci provato fino all’ultimo”. Proprio l’ex titolare al dicastero della Difesa durante il governo Lega-M5s, voluta da Luigi Di Maio, ha più volte rivendicato la sua appartenenza al Movimento come attivista. Ora però, nonostante il progetto di rifondazione di Giuseppe Conte, ha deciso di abbandonare i 5 stelle accusandoli di scarsa democrazia. “Questa non è più la casa della trasparenza, della democrazia dal basso, della partecipazione e della coerenza con valori che sono e resteranno comunque miei. Lascio perché il coraggio di andare contro, quando è necessario, è stato messo in secondo piano dai personalismi, perché i troppi compromessi e le retromarce sono la negazione dei sogni di chi ha creduto in noi”.