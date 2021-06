Moto si schianta contro un palo dell'illuminazioni: 2 morti in provincia di Barletta

Viaggiavano a bordo della stessa motocicletta i due centauri morti ieri poco prima dell'imbrunire sulla via per il Mare in territorio di Trinitapoli, in provincia di Barletta Andria-Trani. Avevano rispettivamente 26 e 40 anni, Rocco Altieri e Massimo Giannino. Non è chiaro chi fosse alla guida. Secondo i primi accertamenti la moto ha perso equilibrio e si sarebbe schiantata contro un palo dell'illuminazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale. Il sindaco della città, Emanuele Losapio, ha proclamato per oggi il lutto cittadino. I funerali si terranno alle 17 sul sagrato della chiesa della beata Maria Vergine di Loreto.