Palermo, ex pm Ingroia su Brusca: "Ira politici? Svelò trattativa Stato-mafia"

"Indignazione dei politici per la scarcerazione di Brusca? Brusca non ha parlato soltanto di mafiosi, di stragi e di omicidi, ha anche scoperchiato il tema della collusione tra mafia e politica, il tema della trattativa Stato-mafia. Brusca fu il primo a raccontarci del famoso papello di Totò Riina. Da Brusca è iniziato questo percorso da cui è nata l'indagine e poi il processo sulla trattativa Stato-mafia. Mi sembra un po' sproporzionata l'eco mediatica proprio su Brusca e non su altri collaboratori. A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca". Così, citando una celebre frase di Giulio Andreotti, l'ex pm antimafia Antonio Ingroia sulla vicenda del sanguinario boss mafioso a "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "E' comprensibile quello che dice il cuore, ovvero che sembra assurdo che lo Stato possa rimettere in libertà un criminale come Brusca ma, come diceva Falcone, i collaboratori di giustizia sono uno strumento indispensabile per penetrare all'interno delle organizzazioni mafiose segrete - prosegue Ingroia -. Giovanni Brusca ha avviato un percorso di collaborazione, anche se non è un pentito, è un uomo che si è fatto due conti e ha pensato di approfittare questa legge che è stata fatta per incentivare la collaborazione con lo Stato. Ci sono mafiosi che sono usciti senza aver mai collaborato, Giovanni Brusca comunque 25 anni di carcere se li è fatti. Giovanni Brusca ha fatto un calcolo, lo Stato ha fatto un calcolo e dal punto di vista dello Stato il bilancio è positivo considerando quanti altri mafiosi la collaborazione di Brusca ha fatto arrestare, quanti patrimoni ha fatto sequestrare e quanti omicidi ha permesso di sventare".