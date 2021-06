L'architetto Rossi non corre a sindaco di Noto, sosterrà Tiralongo

L'architetto Gianluca Rossi passa la mano. Il professionista con un video messaggio sulla sua pagina Facebook ha fatto sapere che rinuncerà alla corsa per diventare sindaco di Noto, ma non si ritira dalla kermesse elettorale del prossimo 3 ottobre. Rossi sarà al fianco del candidato della sinistra, Aldo Tiralongo che sarà della partita elettorale con 'Passione civile', un'aggregazione formata da cinque liste civiche. Adesso bisognerà attendere la reazione del M5s, Movimento deciso a sostenere Tiralongo, prima dell'entrata di Rossi. resterà della partita o andrà in solitaria? Solo nelle prossime ore si conoscerà la decisione dei pentastellati. " Con Tiralongo - ha detto Rossi - abbiamo programmi simili e uguali vedute. Per Rossi "Passione civile" è aperta alla società civile.

L'accoppiata Tiralongo - Rossi, resta un tentativo di frenare la corsa del candidato sindaco Corrado Figura, forte di sette liste civiche (Siamo Noto) e dato dalla stragrande maggioranza dei netini come il naturale successore del sindaco uscente, Corrado Bonfanti. Alla corsa al gradino più alto di palazzo Ducezio ci sarebbe un terzo pretendente. Si tratta del medico ortopedico, Vincenzo Adamo.