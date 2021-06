Agguato a Cassano allo Ionio, 32enne ferito a colpi di pistola

Un uomo di trentadue anni è rimasto ferito in un agguato a colpi di pistola nella serata di ieri a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Le sue condizioni, da quanto si è appreso, non sono gravi. Il trentaduenne, che sarebbe stato raggiunto ad un gamba e al piede, subito dopo il ferimento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Castrovillari. Sull'accaduto indagano i carabinieri della tenenza di Cassano in collaborazione con i colleghi della compagnia di Corigliano Calabro. Dai primi riscontri investigativi sarebbe emerso che a sparare sia stata una persona a bordo di un'autovettura che, immediatamente, ha fatto perdere le proprie tracce.

Non sarebbe legato alla criminalità organizzata il ferimento di un trentacinquenne, già noto alle forze dell'ordine, avvenuto nella serata di ieri a Cassano allo Ionio. E' quanto trapelato dagli inquirenti in merito all'episodio avvenuto nella serata di ieri nel centro della cittadina. Nei pressi del luogo dove è avvenuto il fatto è attivo un impianto pubblico di videosorveglianza e sembra gli spari siano stati uditi anche da alcune persone che sono state già sentite dagli inquirenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri della tenenza di Cassano coadiuvati dai colleghi della compagnia di Corigliano Calabro e coordinati dal magistrato di turno della Procura di Castrovillari.