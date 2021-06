Acate, l'ultimo saluto dei fedeli al parroco emerito Don Rosario Di Martino

Il suo “cammino” acatese si è concluso laddove era iniziato: la Chiesa del Protettore San Vincenzo Martire, per la quale aveva donato tutto se stesso “riscrivendo” anche la figura del suo illustre ospite.

Un popolo di fedeli, il “suo popolo”, con il sindaco Giovanni Di Natale in testa, ha tributato l’ultimo commosso saluto a Don Rosario Di Martino, il parroco emerito della cittadina, deceduto nei giorni scorsi dopo 45 anni di permanenza fattiva alla guida della comunità di Acate.

Ad attendere “Don Saro”, le cui solenni esequie si erano svolte nella chiesa del Santissimo Rosario di Pedalino con la stessa folta partecipazione (aveva presieduto il rito Monsignor Sebastiano Asta, amministratore apostolico della Diocesi di Ragusa, con Monsignor Salvatore Burrafato, Don Mario Cascone e tanti altri sacerdoti, tra cui alcuni dei suoi vicari parrocchiali) persone di ogni età, ognuna con un ricordo personale.

Un applauso, che è sembrato infinito, ha accompagnato l’ingresso del feretro nel tempio che per tanto tempo lo ha visto esercitare il suo ministero e che era diventato per lui quasi una seconda casa: da tutelare, valorizzare e ancora da scoprire.

Don Mario Cascone ne ha tracciato un profilo a tutto tondo, soffermandosi sul multiforme impegno del suo predecessore, che spaziava da quello religioso e sociale fino ad addentarsi in ambiti culturali elevati, non disdegnando le attività manuali e perfino le intuizioni tecniche e la maestria gastronomica.

Particolarmente commosso, il primo cittadino, Giovanni Di Natale, che ha posto l’accento sull’importanza dell’azione poliedrica esercitata da Don Rosario Di Martino a favore di tutte le fasce della comunità e sull’eredità culturale che il sacerdote lascia ad Acate.

Al termine della breve quanto toccante cerimonia, prima di essere trasferito al cimitero di Comiso, dove è stato sepolto nella tomba di famiglia, il feretro è stato alzato davanti al bassorilievo di San Vincenzo Martire, una delle tante opere pensate e realizzate da Don Rosario Di Martino. Che d’ora in poi ne perpetuerà il ricordo.

Emanuele Ferrera