Modica, gattino finito nel vano motore di un'auto salvato dai vigili del fuoco

Un gattino di pochi giorni, finito nel vano motore di un'auto parcheggiata in piazza Campailla, a Modica, è stato salvato dai vigili del fuoco del distaccamento di Modica allertati dai dipendenti dell'Ufficio tecnico comunale. Il miagolio ha attirato l'attenzione di un paio di dipendenti, in ufficio per il rientro pomeridiano del giovedì. Sono stati gli stessi impiegati, dapprima, a cercare di liberare il gattino dalla scomoda posizione. Visti inutili i tentativi, sono stati chiamati i vigili del fuoco che, con pazienza e perizia, sono riusciti a recuperare il gattino che è stato, quindi, adottato da una delle dipendenti comunali.