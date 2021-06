Covid, in leggero aumento le persone positive nel Ragusano: sono 622

In leggero aumento, nelle ultime 24 ore, i casi di persone positive al Covid nel Ragusano. Non ci sono altri decessi per cui il numero dei morti è sempre di 273 dall'inizio della pandemia. I positivi sono 622: 590 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 22 Acate, 35 Chiaramonte Gulfi, 100 Comiso, 2 Giarratana,

26 Ispica, 35 Modica, 2 Monterosso, 16 Pozzallo, 89 Ragusa, 12 Santa Croce Camerina, 16 Scicli, 235 Vittoria.