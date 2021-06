Musica, il 12 giugno Mario Venuti a Ragusa: concerto con band al completo

Mario Venuti annuncia le prime date del tour estivo nel quale alternerà concerti più intimi, in solo o in duo con Tony Canto, ad altri con la band al completo; il 12 giugno a Ragusa (XIX Caffè letterario Moak, con band); il 3 luglio a Abano Terme (Pd) - Sentieri sonori; il 24 luglio a Messina - Arena Villa Dante (con band); il 9 agosto Porto Rotondo (Ot) - Time in Jazz. "Se mai ce ne fosse bisogno, durante questa lunga lontananza dal palco - dice Venuti - ho capito che cantare davanti al pubblico per me è ossigeno, è un balsamo necessario a curare le ferite che inevitabilmente la vita può procurarti. Quindi sono già qui a scaldare i motori o, per meglio dire, la voce e la chitarra, e non vedo l'ora di procuravi un po' di gioia che è sempre poca, in confronto a quella che voi donate a me". Dal vivo presenterà i brani del suo repertorio e alcune delle canzoni che faranno parte del nuovo disco. Il live ha la produzione artistica di Tony Canto, che sarà con Mario Venuti sul palco assieme ai percussionisti Neney Bispo Dos Santos e Manola Micalizzi, e Vincenzo Virgillito al contrabbasso. L'artista catanese è uscito lo scorso 7 maggio con una originale versione di "Ma che freddo fa", scritta da Claudio Mattone e Franco Migliacci e interpretata nel Sanremo del 1969 da Nada, diventata un samba-pagode. Del singolo è stato pubblicato anche un video con la regia di Giacomo Triglia e le illustrazioni di Mirella Nania: https://youtu.be/84tyWTMZOuY . Un concept album il nuovo progetto nel quale Mario Venuti si diverte a giocare, tornando a mondi che già aveva toccato scrivendo Fortuna e che da sempre hanno caratterizzato il suo stile.