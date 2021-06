Sversava liquami delle autobotti, sequestrata discarica a Francofonte

I Carabinieri del Noe di Catania, collaborati dai Carabinieri del Comando Stazione di Francofonte, hanno effettuato un mirato controllo presso la sede operativa di una ditta di autotrasporti di sottoprodotti di natura agrumaria. E’ stato accertato che il titolare sversava i reflui del lavaggio delle autobotti e, soprattutto, del loro interno direttamente su nudo terreno tanto da aver creato delle vaste pozze.

E’ stata rilevata anche la presenza di una vasta area, stimata in circa 2.000 metri quadrati, dove sono stati riversarti centinaia di mc. di terre e rocce da scavo, inerti ed altri rifiuti speciali quali fusti metallici e contenitori in plastica dismessi, trasformando la stessa in una vera e propria discarica abusiva.

Il sito in questione è stato posto sotto sequestro ed il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa per il reato di gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva. Il sequestro è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.