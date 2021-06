Lagalla: "C'è entusiasmo per la nuova aggregazione di Centro in Sicilia"

"E' stato intrapreso, con grande e buona volonta', non senza qualche difficolta' ma con grande entusiasmo, un percorso di aggregazione, quasi di integrazione di aree politicamente distinte del centro, che oggi tendono a sposare una posizione unitaria anche in vista delle prossime scadenze elettorali che riguarderanno Palermo e subito dopo le Regionali". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress l'assessore all'Istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, in merito al progetto di federazione nell'Isola tra Udc, Italia Viva, Cantiere Popolare e Idea Sicilia. Per l'assessore "anche il quadro nazionale potrà risentirne".