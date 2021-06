Selezioni di 19 persone per l'Acoset: la Cgil di Catania presenta un esposto

- La Cgil e la Filctem Cgil di Catania reso noto di avere "presentato denuncia-querela alla Procura nei confronti di coloro che dovessero risultare responsabili di eventuali reati relativi al caso delle 19 figure professionali, somministrate per la Acoset Spa dalla Gigroup, società di lavoro interinale, vincitrice del bando di gara indetto dalla precedente amministrazione". I sindacati, spiegano in una nota, hanno "segnalato che tra i selezionati sono presenti anche alcuni congiunti di primi cittadini dei Comuni del circondario, gli stessi che di fatto risultano proprietari dell'acquedotto". L'ipotesi di Cgil e Filctem Cgil di Catania. è scritto nella nota, è "non si sia evitato il conflitto di interessi". Secondo la tesi aziendale, Acoset "non avrebbe alcun margine di discrezionalità nella scelta dei lavoratori somministrati che, invece, sarebbe integralmente affidata alla Gigroup". "Ma le affermazioni del presidente della azienda - sostengono i sindacati - non chiariscono che, pur demandando la selezione del personale ad altra società, Acoset manterrebbe, in ogni caso, un ampio margine di discrezionalità. Cgil e Filctem Cgil di Catania si riservano la costituzione di parte civile nel caso venga avviato un procedimento penale".