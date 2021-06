Istanza della Lega a Procura di Reggio: dissequestrare il porto di Bagnara

Il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno ha reso noto di avere inviato un'istanza al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri e, per conoscenza, al Prefetto Massimo Mariani, per chiedere nuovamente il dissequestro del porto di Bagnara Calabra. "Ieri sera - afferma Saccomanno - vi è stato un incontro a Bagnara alla presenza dei sindaci del luogo, del presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì, del Vice Ministro Alessandro Morelli, del capogruppo regionale della Lega, Tilde Minasi e del responsabile locale del partito, Giuseppe Pirrotta e dello scrivente. In un clima infuocato per le sofferenze delle famiglie dei pescatori è stata data da tutti la massima solidarietà e collaborazione, con impegno a trattare il problema sia a livello regionale che nazionale. Ma tutto l'impegno per trattare adeguatamente il problema nei tavoli indicati - sostiene ancora Saccomanno - passa sempre attraverso il dissequestro del porto o, comunque, l'autorizzazione all'uso dello stesso. Provvedimenti che possono essere emessi solamente da questa Procura. Altrimenti ogni altra iniziativa sarà del tutto inutile". Nell'istanza Saccomanno chiede di "sollecitare la emissione dei necessari provvedimenti non potendo, allo stato, credere che si possa mettere sulla strada oltre 50 famiglie per una bonifica che poteva anche essere eseguita dopo l'estate o, comunque, anticipata, così da salvare la stagione lavorativa dei pescatori. La Lega vigilerà sulla regolarità delle azioni e cercherà, sempre nei limiti del rispetto della legge e dei ruoli, in tutti i modi di tutelare le famiglie dei pescatori non potendo questi essere lasciati soli e nella balia anche della criminalità organizzata, che potrebbe approfittare dell'evidente stato di bisogno".